У Румунії знайшли спосіб забезпечити роботу АЕС в умовах падіння рівня води в Дунаї

Румунія готується підірвати скелю на Дунаї, щоб змінити русло річки та забезпечити водою атомну електростанцію в місті Чернаводе.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Румунська влада проводить останні вимірювання перед підривом скелі. За словами посадовців, ця операція необхідна, оскільки через скелю утворюються течії, і найбільша кількість води тече до рукава Бала, а не до Старого Дунаю, а саме до Чернаводе, де вона потрібна для охолодження реакторів АЕС.

Агентство водних ресурсів Румунії повідомило, що ця операція є надзвичайно складною і існують ризики, що вона може не дати результату.

Потреба у таких заходах виникла через різке падіння рівня води в Дунаї, який став найнижчим за 30 років у Румунії. Це спричинило серйозний тиск на енергетичну систему країни. Міністерство енергетики у понеділок зібрало великих промислових споживачів, щоб знайти рішення для економії електроенергії в години пік, тобто ввечері. Уряд закликає компанії добровільно переносити своє виробництво на денний час, щоб зменшити навантаження на мережу.

28 липня Румунія призупинила роботу одного реактора на атомній електростанції у місті Чернаводе через низький рівень води в Дунаї, спричинений посушливою погодою.

31 липня міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою під час розмови з українським колегою Андрієм Сибігою обговорила з ним шляхи забезпечення поставок електроенергії з України з урахуванням її виробничих потужностей та графіка технічного обслуговування.

Складна енергетична ситуація спостерігається також в Угорщині – прем’єр-міністр Петер Мадяр повідомив, що роботу єдиної в країні атомної електростанції "Пакш" буде повністю зупинено у неділю, 2 серпня, через різке падіння рівня води в Дунаї.