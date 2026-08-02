У Румунії почали підривні роботи для зміни русла Дунаю, щоб забезпечити роботу АЕС

Міністерство оборони Румунії почало операцію з підриву скельної породи на Дунаї, щоб перенаправити потік води до атомної електростанції у місті Чернаводе, і продовжить роботи в понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Digi 24.

Заступник командувача ВМС Румунії контрадмірал Марчел Некулає пояснив, що після перших двох вибухів військові розраховували зруйнувати скелю, однак цього не сталося, оскільки порода виявилася твердішою, ніж очікували.

За його словами, водолази ВМС проаналізують наслідки проведених вибухів, після чого в понеділок операцію відновлять. Планується провести нові підриви, поступово збільшуючи потужність вибухових зарядів.

У Міністерстві оборони повідомили, що в операції в неділю були залучені понад 100 військовослужбовців і 16 одиниць техніки.

Спочатку бойові водолази провели випробування з використанням невеликих вибухових зарядів. Після цього було заплановано контрольовані підриви із застосуванням потужніших зарядів.

Мета операції – відвести частину потоку з рукава Бала до рукава Старого Дунаю, щоб забезпечити необхідне водопостачання для роботи АЕС у місті Чернаводе.

Агентство водних ресурсів Румунії повідомило, що ця операція є надзвичайно складною і існують ризики, що вона може не дати результату.

Потреба у таких заходах виникла через різке падіння рівня води в Дунаї, який став найнижчим за 30 років у Румунії. Це спричинило серйозний тиск на енергетичну систему країни.

28 липня Румунія призупинила роботу одного реактора на атомній електростанції у місті Чернаводе через низький рівень води в Дунаї, спричинений посушливою погодою.

31 липня міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою під час розмови з українським колегою Андрієм Сибігою обговорила з ним шляхи забезпечення поставок електроенергії з України з урахуванням її виробничих потужностей та графіка технічного обслуговування.