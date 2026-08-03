Премьер-министр Баварии рассказал, что поможет победить "Альтернативу для Германии"

Премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зёдер считает, что последовательные депортации мигрантов и рост экономики являются ключевыми факторами для победы над ультраправой партией "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Заявление Зёдера приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Баварский премьер убежден, что высокие рейтинги "АдГ" частично объясняются тем, что депортации недостаточно последовательны.

По его словам, хотя количество приезжающих в Германию уменьшилось, "здесь все еще очень много тех, кто не имеет права на проживание".

"Все, кто не имеет вида на жительство, должны быть возвращены в страну происхождения. Сейчас в Германии мы делаем это очень, очень решительно", – сказал Зёдер.

Он также считает, что для борьбы с "АдГ" нужна успешная экономическая политика.

"И именно поэтому так крайне необходимо, чтобы многие реформы, над которыми сейчас работают, были доведены до конца – ведь именно они в итоге снова сделают нашу страну конкурентоспособной", – отметил Зёдер.

Например, указал он, если будут закрывать автомобильные заводы, "то путь человека, который больше не видит для себя будущего, к радикальному решению станет действительно очень легким".

Напомним, опросы показали, что за пять недель до ключевых выборов в восточной земле Саксония-Анхальт "АдГ" остается лидером и может получить беспрецедентное абсолютное большинство.

Между тем Зёдер предостерег от возможности сотрудничества с ультраправыми.