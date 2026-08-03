Данія збільшить військову присутність на Фарерських островах

У майбутньому Данія розширить свою військову присутність на Фарерських островах.

Про це в неділю домовилися міністр оборони Данії Єппе Бруус та його фарерський колега Бардур а Стейг Нільсен, який також обіймає посаду міністра закордонних справ та рибальства, передає "Європейська правда" з посиланням на TV2.

Угода була укладена під час візиту Єппе Брууса на острови, де обговорювалося питання посилення співпраці між двома країнами.

"Ми – велика королівська держава, і останнім часом ми проводимо переозброєння у всьому Арктичному регіоні та Північній Атлантиці, – тому цілком природно, що ми також збільшуємо свою присутність на Фарерських островах", – зазначив Єппе Бруус.

Деталі та конкретні рамки угоди ще не остаточно узгоджені, сказав міністр. Проте посилення присутності може включати патрулювання винищувачами F-35, а також присутність фрегатів і транспортних літаків.

Наразі данські збройні сили мають відносно обмежену постійну присутність навколо Фарерських островів.

У 2022 році Данія та Фарерські острови домовилися про встановлення більшої радіолокаційної станції на вершині гори Сорнфеллі.

Очікується, що її будівництво буде завершено лише близько 2030 року. Радіолокаційна станція допоможе контролювати Північну Атлантику та відстежувати ворожі літаки й кораблі – зокрема, російські.

Відносини Фарерських островів з Росією вже давно є предметом критики. З 1977 року країна має угоду з Росією про обмін квотами на вилов риби. Таким чином, фарерці роблять внесок у російську економіку, тоді як уряд Данії попереджає про військову загрозу Росії для Європи.

Однак міністр оборони Єппе Бруус не має наміру чинити тиск на уряд Фарерських островів: "Угода про рибальство є справою Росії та Фарерських островів, тому я не буду втручатися в це".

"Але ми, звичайно, дуже добре усвідомлюємо російську присутність на Фарерських островах. Як у військовому, так і в економічному плані", – зазначив він.

Фарерські острови мають широку автономію у складі Данії та навіть не входять до Євросоюзу. Серед іншого, вони не приєднались до всіх санкцій ЄС проти Росії.

Раніше повідомлялось, що на королівському гербі Данії зʼявилися символи, які символізують Гренландію та Фарерські острови.