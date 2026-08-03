Дания усилит военное присутствие на Фарерских островах

В будущем Дания расширит своё военное присутствие на Фарерских островах.

Об этом в воскресенье договорились министр обороны Дании Йеппе Бруус и его фарерский коллега Бардур а Стейг Нильсен, который также занимает пост министра иностранных дел и рыболовства, передает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

Соглашение было заключено во время визита Йеппе Брууса на острова, где обсуждался вопрос укрепления сотрудничества между двумя странами.

"Мы – великая королевская держава, и в последнее время мы проводим перевооружение во всем Арктическом регионе и Северной Атлантике, – поэтому вполне естественно, что мы также увеличиваем свое присутствие на Фарерских островах", – отметил Йеппе Бруус.

Детали и конкретные рамки соглашения еще не окончательно согласованы, сказал министр. Однако усиление присутствия может включать патрулирование истребителями F-35, а также присутствие фрегатов и транспортных самолетов.

В настоящее время датские вооруженные силы имеют относительно ограниченное постоянное присутствие вокруг Фарерских островов.

В 2022 году Дания и Фарерские острова договорились об установке крупной радиолокационной станции на вершине горы Сорнфелли.

Ожидается, что её строительство будет завершено лишь около 2030 года. Радиолокационная станция поможет контролировать Северную Атлантику и отслеживать вражеские самолёты и корабли – в частности, российские.

Отношения Фарерских островов с Россией уже давно являются предметом критики. С 1977 года страна имеет соглашение с Россией об обмене квотами на вылов рыбы. Таким образом, фарерцы вносят вклад в российскую экономику, в то время как правительство Дании предупреждает о военной угрозе со стороны России для Европы.

Однако министр обороны Йеппе Бруус не намерен оказывать давление на правительство Фарерских островов: "Соглашение о рыболовстве – это дело России и Фарерских островов, поэтому я не буду вмешиваться в это".

"Но мы, конечно, очень хорошо осознаем российское присутствие на Фарерских островах. Как в военном, так и в экономическом плане", – отметил он.

Фарерские острова обладают широкой автономией в составе Дании и даже не входят в Евросоюз. Среди прочего, они не присоединились ко всем санкциям ЕС против России.

Ранее сообщалось, что на королевском гербе Дании появились символы, олицетворяющие Гренландию и Фарерские острова.