Фіцо заявив про готовність допомогти Угорщині в боротьбі з енергокризою

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив солідарність з Угорщиною на тлі складної енергетичної ситуації, пов’язаної з поступовим призупиненням роботи єдиної атомної електростанції "Пакш".

Про це Фіцо написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Словацький прем’єр заявив, що "дуже уважно" стежить за енергетичною кризою в Угорщині та готовий допомогти у її подоланні.

"Імовірність зупинки всієї атомної електростанції "Пакш-1" через нестачу води з Дунаю для охолодження поставить Угорщину в безпрецедентну кризову енергетичну ситуацію", – зазначив Фіцо.

Він повідомив, що провів переговори з віцепрем’єр-міністеркою та міністеркою економіки Денісою Саковою, а також з генеральним директором та головою правління компанії "Словацькі електростанції" Браніславом Стричком.

Прем’єр зазначив, що словацькі атомні електростанції в Моховцях та Ясловських Богуницях, "з огляду на інше технічне рішення щодо охолодження реакторів, не наражаються на жодну кризову ситуацію та працюють у запланованому обсязі".

Перед цим прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що роботу єдиної в країні атомної електростанції "Пакш" буде повністю зупинено у неділю, 2 серпня, через різке падіння рівня воли в Дунаї.

Раніше Мадяр казав, що повна зупинка роботи всіх реакторів АЕС може відбутися 4 або 5 серпня.

30 липня угорський прем’єр попередив, що країна може зіштовхнутися з енергетичною кризою. Мадяр закликав великих споживачів, включаючи виробників акумуляторів та автомобілів, добровільно скоротити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00 під час спеки.