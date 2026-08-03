В Будапеште из-за низкого уровня воды в Дунае нашли снаряды времен Второй мировой

В воскресенье вечером саперы Венгерских вооруженных сил сообщили, что из-за низкого уровня воды в Дунае из ила возле причала на площади Баттьяни в Будапеште были извлечены боеприпасы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG.

Саперы идентифицировали десять танковых снарядов ТМи-35, одну ручную гранату и один килограмм различных пехотных боеприпасов.

Как отмечается, взрывоопасные предметы будут доставлены в центральный пункт сбора Венгерских вооруженных сил.

Кроме того, в воскресенье на берегу реки в 200 метрах от уступа моста Эржебет было найдено средневековое пушечное ядро.

В результате в тот вечер движение транспорта было временно ограничено, а пушечное ядро изъяли саперы.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предупредил, что страна может столкнуться с энергетическим кризисом из-за остановки реакторов АЭС, вызванной падением уровня воды в Дунае.

Сообщалось, что на линиях метро и трамваев Будапешта будет введен график движения, согласно которому транспортные средства будут ускоряться менее интенсивно для экономии электроэнергии.

Словацкий премьер Роберт Фицо выразил готовность помочь Венгрии в преодолении энергетического кризиса.