CNN: армія США шукає "креативні" способи покарати Іран

У військовому командуванні США шукають "креативні та нестандартні" ідеї чинення тиску на Іран з метою схилити його до миру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації CNN.

За даними джерела CNN, офіцер розвідувального підрозділу Центрального командування США у листі, розісланому широкому колу військових аналітиків, попросив запропонувати нові ідеї для посилення тиску на Іран

"Ми шукаємо нові креативні та нестандартні способи чинення тиску на Іран і покарання цієї країни", – йдеться у листі офіцера.

Друге джерело також повідомило, що офіцер збройних сил США надіслав минулого тижня повідомлення з проханням запропонувати нові ідеї щодо того, як діяти стосовно Ірану.

Цей запит, який, за словами військових посадовців, є нетиповим для листування електронною поштою, є однією з ознак обмеженості – і потенційної неприйнятності – варіантів, доступних президенту США Дональду Трампу для того, щоб змусити Іран піти на угоду на його умовах.

У надії знайти альтернативу представник CENTCOM ініціював сесію мозкового штурму електронною поштою, щоб дізнатися, чи є у когось краща ідея.

Друге джерело повідомило, що CENTCOM розглядає всі можливі варіанти, визнаючи необхідність переоцінки стратегії.

Цей лист передував погрозі Трампа завдати нових ударів по Ірану, які, однак, були скасовані у вихідні після того, як регіональні лідери – а саме наслідний принц Саудівської Аравії – втрутилися, зателефонувавши президенту та закликавши його до деескалації конфлікту.

Нагадаємо, 30 липня військові США завдали нових ударів по іранських об'єктах у відповідь на атаку Тегерана на американські сили в Йорданії після кількаденної паузи.

Перед цим американський президент Дональд Трамп заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс.