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CNN: армия США ищет "креативные" способы наказать Иран

Новости — Понедельник, 3 августа 2026, 11:06 — Ирина Кутелева

В военном командовании США ищут "креативные и нестандартные" идеи оказания давления на Иран с целью склонить его к миру.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации CNN.

По данным источника CNN, офицер разведывательного подразделения Центрального командования США в письме, разосланном широкому кругу военных аналитиков, попросил предложить новые идеи по усилению давления на Иран

"Мы ищем новые креативные и нестандартные способы оказания давления на Иран и наказания этой страны", – говорится в письме офицера.

Второй источник также сообщил, что офицер вооружённых сил США направил на прошлой неделе сообщение с просьбой предложить новые идеи о том, как действовать в отношении Ирана.

Этот запрос, который, по словам военных чиновников, было необычно отправлять по электронной почте, является одним из признаков ограниченности – и потенциальной неприемлемости – вариантов, доступных президенту США Дональду Трампу для того, чтобы заставить Иран пойти на сделку на его условиях.

В надежде найти альтернативу представитель CENTCOM инициировал сессию мозгового штурма по электронной почте, чтобы узнать, есть ли у кого-нибудь идея получше.

Второй источник сообщил, что CENTCOM рассматривает все возможные варианты, признавая необходимость переоценки стратегии.

Это письмо предшествовало угрозе Трампа нанести новые удары по Ирану, которые, однако, были отменены в выходные после того, как региональные лидеры – а именно наследный принц Саудовской Аравии – вмешались, позвонив президенту и призвав его к деэскалации конфликта.

Напомним, 30 июля военные США нанесли новые удары по иранским объектам в ответ на атаку Тегерана на американские силы в Иордании после нескольких дней перерыва.

Перед этим американский президент Дональд Трамп заявил, что решил приостановить удары США по Ирану, чтобы дать переговорам ещё один шанс.

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