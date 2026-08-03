МИД Ирана отрицает переговоры с США

Иран в настоящее время не ведет переговоров с Соединенными Штатами Америки.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Эсмаил Багаи отметил, что режим ведет переговоры только с Оманом с целью установления временного безопасного маршрута через Ормузский пролив.

Он добавил, что планов по приему делегации или отправке собственной делегации нет.

Багаи отметил, что соглашений с Оманом, который также граничит с этой ключевой водной артерией, будет недостаточно для её открытия.

Пока продолжается "агрессия США", ситуация в проливе останется неизменной, сказал Багаи.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что в понедельник состоятся переговоры с Ираном.

Напомним, 30 июля военные США нанесли новые удары по иранским объектам в ответ на атаку Тегерана на американские силы в Иордании после нескольких дней перерыва.

Перед этим американский президент Дональд Трамп заявил, что решил приостановить удары США по Ирану, чтобы дать переговорам еще один шанс.