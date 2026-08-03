Заступник лідера британських ультраправих опинився під парламентським розслідуванням
Заступник лідера правопопулістської британської партії Reform UK Річард Тайс опинився під парламентським розслідуванням через можливий конфлікт інтересів.
Про це пише The Telegraph, передає "Європейська правда".
Як повідомила Парламентська комісія з питань дотримання стандартів, розслідування було відкрито 28 липня. Його проводить парламентський комісар з питань стандартів Деніел Грінберг.
Наглядовий орган не розкрив деталей справи, зазначивши лише, що вона стосується можливого недотримання депутатом вимог щодо декларування інтересів.
За інформацією газети, предметом перевірки є ймовірне недекларування інтересів, пов’язаних з Ізраїлем, під час виступу Тайса на дебатах у Вестмінстерському залі.
Перед цим у Британії розпочали розслідування проти лідера Reform UK Фараджа через подарунок на суму 5 млн фунтів стерлінгів від мільярдера Крістофера Гарборна, отриманий за кілька місяців до його обрання до Палати громад.
На тлі звинувачень, які лідер ультраправих заперечує, Фарадж заявив про свою відставку з парламенту. Фарадж повідомив, що знову боротиметься за місце в Палаті громад на додаткових виборах.
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