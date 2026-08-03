Заместитель лидера британских ультраправых стал объектом парламентского расследования

Заместитель лидера правопопулистской британской партии Reform UK Ричард Тайс стал объектом парламентского расследования в связи с возможным конфликтом интересов.

Об этом пишет The Telegraph, передает "Европейская правда".

Как сообщила Парламентская комиссия по вопросам соблюдения стандартов, расследование было открыто 28 июля. Его проводит парламентский комиссар по вопросам стандартов Дэниел Гринберг.

Надзорный орган не раскрыл подробностей дела, отметив лишь, что оно касается возможного несоблюдения депутатом требований по декларированию интересов.

По информации газеты, предметом проверки является вероятное недекларирование интересов, связанных с Израилем, во время выступления Тайса на дебатах в Вестминстерском зале.

Ранее в Великобритании начали расследование в отношении лидера Reform UK Фараджа из-за подарка на сумму 5 млн фунтов стерлингов от миллиардера Кристофера Гарборна, полученного за несколько месяцев до его избрания в Палату общин.

На фоне обвинений, которые лидер ультраправых отрицает, Фарадж заявил о своей отставке из парламента. Фарадж сообщил, что вновь будет бороться за место в Палате общин на дополнительных выборах.

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