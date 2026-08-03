В 25 крупных городах Италии объявлен наивысший уровень опасности из-за сильной жары

В понедельник, 3 августа, в 25 крупных городах Италии объявлен красный уровень опасности из-за чрезвычайной жары: температура воздуха достигает 40°C.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Министерство здравоохранения объявило наивысший уровень тревоги для 25 из 27 крупных городов и предупредило о высоком риске для здоровья не только уязвимых групп, но и всего населения.

Вне списка остаются лишь Мессина и Реджо-ди-Калабрия, тогда как остальная часть страны продолжает бороться с аномально высокими температурами и духотой.

В то же время Служба гражданской защиты объявила "желтое" предупреждение из-за риска гроз в некоторых районах Абруццо, Умбрии и Сицилии, хотя в целом погодную ситуацию, как и раньше, будет определять африканский антициклон.

Согласно последним метеорологическим данным, Италия еще несколько дней будет находиться под влиянием мощного субтропического антициклона, охватывающего значительную часть Средиземноморья.

Температура будет держаться значительно выше климатической нормы для этого периода.

Во внутренних районах Центральной Италии и на большей части Паданской равнины дневные максимумы повсеместно достигнут 38–39 градусов, а в зонах, наиболее подверженных накоплению тепла, возможны пики, близкие к 40°C.

Больше всего пострадают равнина Эмилия-Романья, южная часть Венето, юго-восток Ломбардии, Умбрия, а также внутренние районы Тосканы и Лацио.

Итальянское Минздрав напоминает, что 3-й уровень опасности означает чрезвычайную ситуацию с возможными последствиями для здоровья даже у молодых и физически здоровых людей. Ведомство рекомендует ограничить пребывание на улице в самые жаркие часы, пить воду как можно чаще и уделять особое внимание пожилым людям, детям и лицам из групп риска.

Расчеты основных европейских метеомоделей прогнозируют возможное ослабление африканского антициклона примерно 8–9 августа. В этот период на север Италии могут поступить более нестабильные воздушные массы с Атлантики, что приведет к грозам и снижению температур.

Напомним, по оценкам Института имени Роберта Коха, в этом году по всей Германии из-за высоких температур уже умерло почти 10 тысяч человек.

Бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano сообщил, что во время июньской жары и в первые дни июля было зарегистрировано 2 тысячи смертей, что составляет избыточную смертность на уровне 48%.

Во Франции число смертей, которые связывают с рекордной жарой в июне, приблизилось к 5800.