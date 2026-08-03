Укр Рус Eng

Під Римом зійшов з рейок потяг через корів на коліях

фото
Новини — Понеділок, 3 серпня 2026, 16:45 — Марія Ємець

Під Римом зійшов з рейок потяг з понад 400 пасажирами внаслідок наїзду на корів, які вийшли на рейки; з людей ніхто не постраждав.

Про це повідомляють італійське ANSA та АGI, пише "Європейська правда".

Аварія сталась о 5:10 ранку у понеділок з регіональним поїздом, який щойно від’їхав від станції Піана Белла у передмісті Рима. Після наїзду на кількох корів, що забрели на колії, потяг зійшов з рейок. 

Ніхто з приблизно 450 пасажирів та супроводжуючого персоналу залізниці не постраждав, проте аварія спричинила пошкодження поїзда та інфраструктури, повідомили в адміністрації залізниці. 

Пасажирів пересадили на резервний потяг, яким вони продовжили поїздку за маршрутом. Рух на ділянці довелось частково обмежити, пасажирів лінії попередли про можливі затримки та скасування наступних електричок. 

Раніше у липні в Нідерландах на кілька годин призупинили рух на відтинку залізничної гілки через кошенят на коліях.  

У Португалії оператор залізниці вимагає компенсацій на десятки тисяч євро від фермерів, чиїх овець збив потяг.

У Польщі навесні цього року пасажирський експрес на смерть збив трьох зубрів.   

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія інциденти
Реклама: