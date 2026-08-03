Під Римом зійшов з рейок потяг через корів на коліях

Під Римом зійшов з рейок потяг з понад 400 пасажирами внаслідок наїзду на корів, які вийшли на рейки; з людей ніхто не постраждав.

Про це повідомляють італійське ANSA та АGI, пише "Європейська правда".

Аварія сталась о 5:10 ранку у понеділок з регіональним поїздом, який щойно від’їхав від станції Піана Белла у передмісті Рима. Після наїзду на кількох корів, що забрели на колії, потяг зійшов з рейок.

#Roma, #vigilidelfuoco impegnati dalle ore 5:50 nei pressi della stazione di Piana Bella, a Montelibretti, per lo svio di due vagoni di un treno passeggeri, causa il probabile investimento di alcuni animali. Evacuati, insieme al personale ferroviario, i 450 passeggeri a bordo del… pic.twitter.com/D1JZqzpKpW – Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 3, 2026

Ніхто з приблизно 450 пасажирів та супроводжуючого персоналу залізниці не постраждав, проте аварія спричинила пошкодження поїзда та інфраструктури, повідомили в адміністрації залізниці.

Пасажирів пересадили на резервний потяг, яким вони продовжили поїздку за маршрутом. Рух на ділянці довелось частково обмежити, пасажирів лінії попередли про можливі затримки та скасування наступних електричок.

Раніше у липні в Нідерландах на кілька годин призупинили рух на відтинку залізничної гілки через кошенят на коліях.

У Португалії оператор залізниці вимагає компенсацій на десятки тисяч євро від фермерів, чиїх овець збив потяг.

У Польщі навесні цього року пасажирський експрес на смерть збив трьох зубрів.