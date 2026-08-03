Под Римом сошел с рельсов поезд из-за коров на путях

Под Римом сошел с рельсов поезд с более чем 400 пассажирами в результате наезда на коров, вышедших на пути; никто из людей не пострадал.

Об этом сообщают итальянское ANSA и AGI, пишет "Европейская правда".

Авария произошла в 5:10 утра в понедельник с региональным поездом, который только что отъехал со станции Пиана-Белла в пригороде Рима. После наезда на нескольких коров, забревших на пути, поезд сошел с рельсов.

#Roma, #vigilidelfuoco impegnati dalle ore 5:50 nei pressi della stazione di Piana Bella, a Montelibretti, per lo svio di due vagoni di un treno passeggeri, causa il probabile investimento di alcuni animali. Evacuati, insieme al personale ferroviario, i 450 passeggeri a bordo del… pic.twitter.com/D1JZqzpKpW – Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 3, 2026

Никто из примерно 450 пассажиров и сопровождающего персонала железной дороги не пострадал, однако авария привела к повреждению поезда и инфраструктуры, сообщили в администрации железной дороги.

Пассажиров пересадили на резервный поезд, на котором они продолжили поездку по маршруту. Движение на участке пришлось частично ограничить, пассажиров линии предупредили о возможных задержках и отмене следующих электричек.

Ранее в июле в Нидерландах на несколько часов приостановили движение на участке железнодорожной ветки из-за котят на путях.

В Португалии оператор железной дороги требует компенсацию в размере десятков тысяч евро от фермеров, чьих овец сбил поезд.

В Польше весной этого года пассажирский экспресс сбил насмерть трех зубров.