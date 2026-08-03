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Под Римом сошел с рельсов поезд из-за коров на путях

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Новости — Понедельник, 3 августа 2026, 16:45 — Мария Емец

Под Римом сошел с рельсов поезд с более чем 400 пассажирами в результате наезда на коров, вышедших на пути; никто из людей не пострадал.

Об этом сообщают итальянское ANSA и AGI, пишет "Европейская правда".

Авария произошла в 5:10 утра в понедельник с региональным поездом, который только что отъехал со станции Пиана-Белла в пригороде Рима. После наезда на нескольких коров, забревших на пути, поезд сошел с рельсов.

Никто из примерно 450 пассажиров и сопровождающего персонала железной дороги не пострадал, однако авария привела к повреждению поезда и инфраструктуры, сообщили в администрации железной дороги.

Пассажиров пересадили на резервный поезд, на котором они продолжили поездку по маршруту. Движение на участке пришлось частично ограничить, пассажиров линии предупредили о возможных задержках и отмене следующих электричек.

Ранее в июле в Нидерландах на несколько часов приостановили движение на участке железнодорожной ветки из-за котят на путях.

В Португалии оператор железной дороги требует компенсацию в размере десятков тысяч евро от фермеров, чьих овец сбил поезд.

В Польше весной этого года пассажирский экспресс сбил насмерть трех зубров.

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