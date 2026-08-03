Франция выступила против миграционного плана британских ультраправых в отношении Ла-Манша

Французское правительство выступило против плана правопопулистской британской партии Reform UK по использованию военно-морских сил для переправки мигрантов, пытающихся пересечь Ла-Манш, во Францию.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел страны, сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 3 августа, лидер Reform UK Найджел Фарадж заявил, что в случае победы на выборах его партияостановит поток просителей убежища с помощью "самой масштабной военной операции в Ла-Манше со времён Второй мировой войны".

Французское правительство отреагировало на это и заявило, что такие действия будут "нарушением суверенитета Франции, а также нарушением морского права и международного права".

"Кроме того, в рамках мер, принятых совместно с Великобританией, и договоренностей, реализованных на местном уровне, Министерство внутренних дел заявляет, что в 2026 году количество переправ через Ла-Манш сократилось", – добавил представитель МИД Франции.

Ла-Манш остается одним из самых популярных маршрутов для мигрантов, пытающихся попасть в Великобританию из Франции. Несмотря на опасность таких переправ из-за сильных течений, интенсивного движения судов и нестабильных погодных условий, тысячи людей ежегодно пытаются преодолеть пролив на небольших лодках.

27 апреля французская береговая охрана спасла более сотни мигрантов, которые плыли на лодке, потерпевшей крушение при попытке пересечь Ла-Манш.

В начале мая при попытке пересечь Ла-Манш на небольшой лодке погибли мигранты.