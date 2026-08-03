Стефанишина: решение уйти с поста посла в США было моим

Ольга Стефанишина заявила, что приняла решение сложить полномочия посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Об этом она написала в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Такое заявление Стефанишиной появилось в тот же момент, когда президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ее освобождении от должности.

"Это мое собственное решение, продиктованное личными обстоятельствами, о которых говорилось ранее", – заверила Стефанишина.

Она заявила, что для неё "важно принимать такие решения самостоятельно", а также отметила, что основные пункты плана, с которым она приехала в США, выполнены.

"Мы увеличили поставки американского оружия и сохранили поддержку именно тогда, когда политическая обстановка в Вашингтоне менялась не в нашу пользу. Мы закрепили эту поддержку в законах, которые переживут любую смену администрации. И, главное, мы изменили саму роль Украины: из страны, которой помогают, в страну, в которую инвестируют и чьи технологии покупают", – отметила Стефанишина.

Стефанишина также пообещала в ближайшее время публично прокомментировать ряд вопросов, которые "в последнее время звучат в СМИ".

Ранее СМИ писали, что Стефанишина попросила об уходе с дипломатической службы по личным обстоятельствам.

Затем издание FT сообщало, что Зеленский пытается убедить бывшую премьер-министра Юлию Свириденко занять пост посла в США, несмотря на то, что она отклонила это предложение.

23 июля Зеленский подтвердил, что предлагал Свириденко должность посла США в Украине, однако, по данным издания Liga, Умеров является одним из главных кандидатов на должность посла Украины в Соединенных Штатах.