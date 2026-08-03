Бывший премьер-министр Польши Моравецкий анонсировал официальное создание новой партии

Бывший премьер-министр Польши от партии "Право и справедливость" Матеуш Моравецкий объявил об официальном создании новой партии "Развитие Плюс" (Rozwój Plus) под его руководством.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Моравецкий объявил о создании новой политической партии "Развитие Плюс", которую он возглавит.

"С самого начала руководство ("ПиС" – Ред.) пыталось нас вытеснить. Теперь, когда наше членство "мертво" – то есть мы окончательно исключены из "Право и справедливость", могу объявить, что мы действительно создадим политическую силу не позднее 15 октября", – сказал он.

Съезд для официального основания партии планируют на 15 октября.

Моравецкий заявил, что это должно стать "переломным моментом" для политической арены Польши.

Еще до фактического создания партии социологические опросы показали, что она уже имеет достаточную поддержку для прохождения в парламент – отбирая голоса у "ПиС".

Напомним, в конце июля Моравецкий объявил о создании в Сейме новой фракции "Развитие Плюс" – после продолжавшегося несколько месяцев внутрипартийного кризиса.

Подробно на эту тему – в статье: Раскол в пользу Украины: как польская "ПиС" потеряла часть депутатов и что будет дальше.