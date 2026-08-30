В Ісландії на референдумі щодо переговорів з ЄС попередньо лідирують противники

В Ісландії, за попередніми підрахунками, на референдумі щодо відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу перевагу наразі має сторона, яка виступає проти цієї пропозиції.

Про це повідомила ісландська телерадіокомпанія RUV, передає "Європейська правда".

Як зазначається, після підрахунку перших 177 тисяч бюлетенів стало відомо, що 51,8% виборців висловилися проти відновлення переговорів з ЄС.

За пропозицію уряду проголосували 48,2%. Інформації про явку виборців наразі немає.

Представники виборчої комісії зазначили, що остаточні результати референдуму можуть бути відомі не раніше полудня в неділю.

Голосування завершилося о 22:00 у суботу. Після закриття дільниць розпочалося транспортування бюлетенів із міських і сільських виборчих дільниць до місць підрахунку.

Нещодавно ЗМІ писали, що представники ЄС сподіваються, що референдум в Ісландії щодо відновлення переговорів про вступ допоможе посилити підтримку в Європі приєднання до ЄС інших, менш заможних держав.

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