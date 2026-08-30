В Исландии на референдуме по вопросу переговоров с ЕС пока лидируют противники

В Исландии, по предварительным подсчетам, на референдуме о возобновлении переговоров о вступлении страны в Европейский Союз пока лидирует сторона, выступающая против этого предложения.

Об этом сообщила исландская телерадиокомпания RUV, передает "Европейская правда".

Как отмечается, после подсчёта первых 177 тысяч бюллетеней стало известно, что 51,8 % избирателей высказались против возобновления переговоров с ЕС.

За предложение правительства проголосовали 48,2%. Информации о явке избирателей пока нет.

Представители избирательной комиссии отметили, что окончательные результаты референдума могут быть известны не раньше полудня в воскресенье.

Голосование завершилось в 22:00 в субботу. После закрытия участков началась транспортировка бюллетеней с городских и сельских избирательных участков в места подсчета.

Недавно СМИ писали, что представители ЕС надеются, что референдум в Исландии о возобновлении переговоров о вступлении поможет укрепить поддержку в Европе присоединения к ЕС других, менее богатых государств.

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