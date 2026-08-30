У Чехії під час демонстрації військової техніки перекинувся броньований автомобіль: є постраждалі

У Чехії під час демонстрації військової техніки у Військово-технічному музеї в Лешанах перекинувся броньований автомобіль Tatra Tadeas, внаслідок чого дві людини отримали поранення.

Про це повідомили агентству ČTK речниця Центральночеської поліції Барбора Шнеевейсова та речниця служб екстреної допомоги Моніка Новакова, пише "Європейська правда".

За даними поліції, автомобіль перекинувся на бік. За кермом перебував 33-річний чоловік; тест на алкоголь показав, що водій перед поїздкою не вживав спиртного.

У салоні, крім водія, перебували ще двоє дорослих та двоє неповнолітніх хлопців, які зазнали легких травм.

За словами речника Czechoslovak Group, один із постраждалих є співробітником компанії Tatra Defense.

Поліція встановлює обставини аварії. В Інституті військової історії в Празі зазначили, що інцидент стався поза межами офіційної програми заходу.

Наразі в музеї проходить популярний захід "День танків", під час якого відвідувачам демонструють військову техніку. Військово-технічний музей у Лешанах працює з 1996 року. Його експозиція налічує сотні танків, гармат, броньованих машин, мотоциклів, вантажівок та інших військових транспортних засобів. Музей вважається одним із найбільших у Європі за масштабом і складом колекції.

Наприкінці липня у Чехії на території авіабази зазнав катастрофи військовий гелікоптер з п’ятьма людьми на борту, один з постраждалих загинув.

На початку червня у Франції в аварії гелікоптера Національної жандармерії загинула одна людина, а у Британії внаслідок катастрофи гелікоптера Королівського флоту загинули троє військовослужбовців.