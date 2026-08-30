В Чехии во время демонстрации военной техники перевернулся бронированный автомобиль

В Чехии во время демонстрации военной техники в Военно-техническом музее в Лешанах перевернулся бронированный автомобиль Tatra Tadeas, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом агентству ČTK сообщили пресс-секретарь Центрально-чешской полиции Барбора Шнеевейсова и пресс-секретарь служб экстренной помощи Моника Новакова, пишет "Европейская правда".

По данным полиции, автомобиль перевернулся на бок. За рулем находился 33-летний мужчина; тест на алкоголь показал, что водитель перед поездкой не употреблял спиртного.

В салоне, кроме водителя, находились ещё двое взрослых и двое несовершеннолетних юношей, которые получили лёгкие травмы.

По словам представителя Czechoslovak Group, один из пострадавших является сотрудником компании Tatra Defense.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии. В Институте военной истории в Праге отметили, что инцидент произошел вне рамок официальной программы мероприятия.

В настоящее время в музее проходит популярное мероприятие "День танков", в ходе которого посетителям демонстрируют военную технику. Военно-технический музей в Лешанах работает с 1996 года. Его экспозиция насчитывает сотни танков, орудий, бронированных машин, мотоциклов, грузовиков и других военных транспортных средств. Музей считается одним из крупнейших в Европе по масштабу и составу коллекции.

В конце июля в Чехии на территории авиабазы потерпел крушение военный вертолёт с пятью людьми на борту, один из пострадавших погиб.

В начале июня во Франции в результате аварии вертолёта Национальной жандармерии погиб один человек, а в Великобритании в результате катастрофы вертолёта Королевского флота погибли трое военнослужащих.