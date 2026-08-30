Ісландці проголосували попередньо проти відновлення переговорів про вступ до ЄС

В Ісландії референдум щодо відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу попередньо завершився перемогою противників цієї пропозиції.

Про це повідомила ісландська телерадіокомпанія RUV, передає "Європейська правда".

За попередніми підсумками, проти відновлення переговорів проголосували 52,5% виборців, тоді як 47,5% підтримали відповідну пропозицію.

Наразі залишається невідомим лише результат одного виборчого округу – Південно-Західного.

Зазначається, що за наявними даними, його результат уже не зможе змінити загальний баланс голосів на користь прихильників відновлення переговорів.

Нещодавно ЗМІ писали, що представники ЄС сподіваються, що референдум в Ісландії щодо відновлення переговорів про вступ допоможе посилити підтримку в Європі приєднання до ЄС інших, менш заможних держав.

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