Исландцы проголосовали предварительно против возобновления переговоров о вступлении в ЕС

В Исландии референдум о возобновлении переговоров о вступлении страны в Европейский Союз предварительно завершился победой противников этого предложения.

Об этом сообщила исландская телерадиокомпания RUV, передает "Европейская правда".

По предварительным итогам, против возобновления переговоров проголосовали 52,5% избирателей, тогда как 47,5% поддержали соответствующее предложение.

На данный момент остается неизвестным лишь результат одного избирательного округа – Юго-Западного.

Отмечается, что, судя по имеющимся данным, его результат уже не сможет изменить общий баланс голосов в пользу сторонников возобновления переговоров.

Недавно СМИ писали, что представители ЕС надеются, что референдум в Исландии о возобновлении переговоров о вступлении поможет усилить поддержку в Европе присоединения к ЕС других, менее богатых государств.

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