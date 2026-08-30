На Волині за участі польських політиків ховають рештки вбитих 83 роки тому поляків

На Волині тривають похоронні церемонії польських жертв Волинської трагедії в Острівках та Волі Островецькій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Останки 55 жертв, ексгумовані в липні та серпні, будуть поховані на польському кладовищі в Острівках. Їх поховають в одній із двох існуючих вже масових могил, створених у результаті попередніх ексгумацій у 1992, 2011 та 2015 роках.

У церемонії беруть участь родини вбитих та численні представники польської й української влади. Серед присутніх, зокрема, віцеcпікер Сейму Пьотр Згожельський, міністр культури та національної спадщини Марта Ченковська, а також заступник голови Інституту національної пам’яті Кароль Полейовський.

На місці також з’явилися колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький та голова сеймової комісії з питань закордонних справ Павел Коваль. Українську сторону представляв, зокрема, заступник міністра культури Іван Вербицький.

Заступник голови Інституту національної пам'яті наголосив, що "це справді важливий день для Польщі". Він звернув увагу на те, що в масових похованнях, виявлених під час робіт в Острівках та Волі Островецькій, були останки багатьох жінок і дітей.

"Збережена документація, історичні джерела та спогади збігаються з тим, що ми насправді знаходимо тут, проводячи пошукові, а потім ексгумаційні роботи. Цей надзвичайно високий відсоток дітей та жінок свідчить про те, що це було просто спланований та здійснений з холоднокровністю геноцид", – підкреслив заступник голови IPN.

За даними ІНП, знищення Острівків та Волі Островецької було одним із найтрагічніших розділів Волинської трагедії.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття архівів СБУ та розвідки щодо подій на Волині.

У серпні українські й польські фахівці завершили ексгумації на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька.