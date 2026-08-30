На Волыни при участии польских политиков хоронят останки поляков, убитых 83 года назад

На Волыни продолжаются похоронные церемонии в память о польских жертвах Волынской трагедии в Островках и Воле-Островецкой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Останки 55 жертв, эксгумированные в июле и августе, будут похоронены на польском кладбище в Островках. Их похоронят в одной из двух уже существующих массовых могил, созданных в результате предыдущих эксгумаций в 1992, 2011 и 2015 годах.

В церемонии принимают участие семьи погибших и многочисленные представители польских и украинских властей. Среди присутствующих, в частности, вице-спикер Сейма Петр Згожельский, министр культуры и национального наследия Марта Ченковская, а также заместитель председателя Института национальной памяти Кароль Полейовский.

На месте также появились бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий и председатель сеймовой комиссии по иностранным делам Павел Коваль. Украинскую сторону представлял, в частности, заместитель министра культуры Иван Вербицкий.

Заместитель председателя Института национальной памяти подчеркнул, что "это действительно важный день для Польши". Он обратил внимание на то, что в массовых захоронениях, обнаруженных в ходе работ в Островках и Воле Островецкой, были останки многих женщин и детей.

"Сохранившаяся документация, исторические источники и воспоминания совпадают с тем, что мы на самом деле находим здесь, проводя поисковые, а затем эксгумационные работы. Этот чрезвычайно высокий процент детей и женщин свидетельствует о том, что это был просто спланированный и осуществленный с хладнокровием геноцид", – подчеркнул заместитель председателя IPN.

По данным IPN, уничтожение Островков и Воли Островецкой было одной из самых трагических страниц Волынской трагедии.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский анонсировал открытие архивов СБУ и разведки, касающихся событий на Волыни.

В августе украинские и польские специалисты завершили эксгумации на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая.