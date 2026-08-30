Исландия проголосовала против возобновления переговоров о вступлении в ЕС

Большинство исландцев на референдуме высказались против возобновления переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RUV.

После объявления результатов голосования в Юго-западном округе стало ясно, что по итогам референдума 52,8 % проголосовали "нет", а 47,2 % – "да" по вопросу возобновления переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Результаты по избирательным округам значительно различались. В обоих округах Рейкьявика большинство проголосовало "да": 57,5 % в Северном Рейкьявике и 54,5 % в Южном Рейкьявике.

Во всех остальных избирательных округах больше людей проголосовали "нет". В Северо-западном округе 62,9 % проголосовали "нет", в Северо-восточном – 61,2 %, в Южном – 60 %, а в Юго-западном округе 53 % проголосовали "нет".

Явка избирателей на субботнем референдуме была очень высокой. Из 272 690 избирателей проголосовали 225 031. Это составляет 82,5 % явки.

Эта явка выше, чем на парламентских выборах 2024 года, когда она составляла 80,2 %.

В целом 118 040 избирателей проголосовали "нет", а 105 339 – "да". Количество пустых и недействительных бюллетеней составило 1 652, или 0,7 % от общего количества голосов.

Недавно СМИ писали, что представители ЕС надеются, что референдум в Исландии о возобновлении переговоров о вступлении поможет укрепить поддержку в Европе присоединения к ЕС других, менее богатых государств.

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