Ганс-Томас Тильшнайдер, политик партии "Альтернатива для Германии" из Саксонии-Анхальт, не видит ничего плохого в том, что в его предвыборном офисе стоит чашка с символикой российской армии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Это сувенир из поездки в Россию в 2023 или 2024 году, о которой уже неоднократно сообщалось", – пояснил Тильшнайдер.

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"Поэтому мы не понимаем, почему из этого делают скандал".

Журналист Пауль Ронцхаймер обнаружил чёрную чашку с красной звездой и надписью "Армия России" кириллицей во время визита в офис Тильшнайдера в Кверфурте и спросил: "Почему у вас здесь стоит чашка с символикой российской армии?" Тильшнайдер ответил: "Мне её кто-то подарил. Я не хотел её выбрасывать".

Ронцхаймер заметил, что это та самая армия, которая атакует Украину и ведёт гибридную войну в Германии.

"Я не связываю с ней ничего особенного. Это чашка, которую мне подарили, она просто здесь стоит", – ответил Тильшнайдер, добавив: "Это не наша война".

Когда его снова спросили о его отношении к российской армии, политик из партии "АдГ" сказал: "Давайте уже покончим с этой дурацкой чашкой, ладно? Они, так сказать, ни враги, ни друзья. У государств нет друзей, у государств есть интересы".

Недавний опрос показал, что "Альтернатива для Германии" продолжает значительно опережать блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца.

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