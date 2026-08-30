В Германии политику пришлось оправдываться из-за чашки с символикой армии РФ
Новости — Воскресенье, 30 августа 2026, 15:56 —
Ганс-Томас Тильшнайдер, политик партии "Альтернатива для Германии" из Саксонии-Анхальт, не видит ничего плохого в том, что в его предвыборном офисе стоит чашка с символикой российской армии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.
"Это сувенир из поездки в Россию в 2023 или 2024 году, о которой уже неоднократно сообщалось", – пояснил Тильшнайдер.
"Поэтому мы не понимаем, почему из этого делают скандал".
Журналист Пауль Ронцхаймер обнаружил чёрную чашку с красной звездой и надписью "Армия России" кириллицей во время визита в офис Тильшнайдера в Кверфурте и спросил: "Почему у вас здесь стоит чашка с символикой российской армии?" Тильшнайдер ответил: "Мне её кто-то подарил. Я не хотел её выбрасывать".
Ронцхаймер заметил, что это та самая армия, которая атакует Украину и ведёт гибридную войну в Германии.
"Я не связываю с ней ничего особенного. Это чашка, которую мне подарили, она просто здесь стоит", – ответил Тильшнайдер, добавив: "Это не наша война".
Когда его снова спросили о его отношении к российской армии, политик из партии "АдГ" сказал: "Давайте уже покончим с этой дурацкой чашкой, ладно? Они, так сказать, ни враги, ни друзья. У государств нет друзей, у государств есть интересы".
Недавний опрос показал, что "Альтернатива для Германии" продолжает значительно опережать блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца.
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