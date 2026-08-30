У Литві підозрюють провокацію РФ після появи траурних вінків біля оборонної компанії

У Литві та Чехії практично одночасно сталися схожі інциденти біля офісів компаній, що працюють в оборонній промисловості: біля будівель з’явилися траурні вінки та фотографії керівників компаній із чорними стрічками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

У соціальних мережах поширилися зняті у Вільнюсі кадри, на яких видно кілька траурних вінків біля будівлі компанії RSI Europe, що займається виробництвом безпілотних систем. Поруч було розміщено фотографію керівника компанії Томаша Мілашаускаса з чорною траурною стрічкою.

Сам Мілашаускас живий і здоровий. Він назвав те, що сталося, спробою залякування.

"Ми не боїмося. Це звичайне залякування, провокація, звичні методи роботи росіян. Наша реакція цілком нормальна – ми продовжуємо працювати, не реагуємо й не відволікаємося, бо їхня мета – відвернути нашу увагу й спрямувати її туди, куди не слід", – заявив голова RSI Europe.

За його словами, з подібною провокацією компанія зіткнулася вперше. Разом із тим спроби завдати їй шкоди робилися й раніше, зокрема фіксувалися кібератаки.

Литовська влада раніше попереджала підприємства оборонної промисловості про ризик різних провокацій та атак. "Гадаю, саме цей моніторинг і заходи, вжиті після наших обговорень, дозволили затримати осіб, причетних до інциденту. Це хороший результат і наслідок такої співпраці", – заявив керівник Національного центру кризового управління Вілмантас Віткаускас.

Поліція оперативно відреагувала на інцидент і затримала одного підозрюваного. Розпочато досудове розслідування.

За інформацією джерел, затриманий є громадянином України. Припускається, що для доставки вінків його міг найняти громадянин Білорусі.

Практично одночасно траурні вінки з’явилися й біля офісу оборонної компанії CSG у Чехії. Поруч із ними було розміщено фотографію одного з керівників компанії – Давида Чура.

RSI Europe постачає Україні FPV-дрони та системи дистанційного підриву, а CSG займається виробництвом боєприпасів і військової техніки. Правоохоронні органи з’ясовують, чи існує зв’язок між інцидентами в Литві та Чехії. Голова Комітету Сейму Литви з питань закордонних справ Ремігіюс Мотузас вважає, що подібні провокації можуть повторюватися.

"Я думаю, що такі випадки можуть почастішати – і вони вже почастішали. Це, ймовірно, лише початок. Попередження досить серйозні, тому нам необхідно зберігати особливу пильність, хоча охорона наших інфраструктурних об’єктів зараз посилена", – заявив він.

Фотографії та відеозаписи з траурними вінками незабаром після інциденту почали активно поширюватися в соціальних мережах і Telegram-каналах. Литовські представники пов’язують таке інформаційне супроводження з характерними для російських спецслужб методами проведення інформаційних операцій.

У публікаціях, що поширюються разом із цими кадрами, повторюються твердження про те, що НАТО нібито веде війну проти Росії руками України, а європейські компанії, які надають підтримку Києву, звинувачуються в отриманні прибутку від війни.

Як повідомлялося, в Естонії розслідують можливу причетність РФ до підпалу будівлі компанії Milrem Robotics – виробника бойових машин, що має тісні зв'язки з Україною та контролюється інвестором з ОАЕ.

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