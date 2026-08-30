В Литве подозревают провокацию РФ после появления траурных венков возле оборонной компании

В Литве и Чехии практически одновременно произошли схожие инциденты возле офисов компаний, работающих в оборонной промышленности: возле зданий появились траурные венки и фотографии руководителей компаний с черными лентами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

В социальных сетях распространились снятые в Вильнюсе кадры, на которых видно несколько траурных венков возле здания компании RSI Europe, занимающейся производством беспилотных систем. Рядом была размещена фотография руководителя компании Томаша Милашаускаса с черной траурной лентой.

Сам Милашаускас жив и здоров. Он назвал случившееся попыткой запугивания.

"Мы не боимся. Это обычное запугивание, провокация, привычные методы работы россиян. Наша реакция вполне нормальна – мы продолжаем работать, не реагируем и не отвлекаемся, потому что их цель – отвлечь наше внимание и направить его туда, куда не следует", – заявил глава RSI Europe.

По его словам, с подобной провокацией компания столкнулась впервые. Вместе с тем попытки нанести ей ущерб предпринимались и раньше, в частности фиксировались кибератаки.

Литовские власти ранее предупреждали предприятия оборонной промышленности о риске различных провокаций и атак. "Думаю, именно этот мониторинг и меры, принятые после наших обсуждений, позволили задержать лиц, причастных к инциденту. Это хороший результат и следствие такого сотрудничества", – заявил руководитель Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас.

Полиция оперативно отреагировала на инцидент и задержала одного подозреваемого. Начато досудебное расследование.

По информации источников, задержанный является гражданином Украины. Предполагается, что для доставки венков его мог нанять гражданин Беларуси.

Практически одновременно траурные венки появились и возле офиса оборонной компании CSG в Чехии. Рядом с ними была размещена фотография одного из руководителей компании – Давида Чура.

RSI Europe поставляет Украине FPV-дроны и системы дистанционного подрыва, а CSG занимается производством боеприпасов и военной техники. Правоохранительные органы выясняют, существует ли связь между инцидентами в Литве и Чехии. Председатель Комитета Сейма Литвы по иностранным делам Ремигиюс Мотузас считает, что подобные провокации могут повторяться.

"Я думаю, что такие случаи могут участиться – и они уже участились. Это, вероятно, лишь начало. Предупреждения достаточно серьёзны, поэтому нам необходимо сохранять особую бдительность, хотя охрана наших инфраструктурных объектов сейчас усилена", – заявил он.

Фотографии и видеозаписи с траурными венками вскоре после инцидента начали активно распространяться в социальных сетях и Telegram-каналах. Литовские представители связывают такое информационное сопровождение с характерными для российских спецслужб методами проведения информационных операций.

В публикациях, распространяемых вместе с этими кадрами, повторяются утверждения о том, что НАТО якобы ведет войну против России руками Украины, а европейские компании, оказывающие поддержку Киеву, обвиняются в извлечении прибыли из войны.

Как сообщалось, в Эстонии расследуют возможную причастность РФ к поджогу здания компании Milrem Robotics – производителя боевых машин, имеющего тесные связи с Украиной и контролируемого инвестором из ОАЭ.

Недавно в Германии приговорили к тюремному заключению молодого украинца, который якобы планировал поджоги в интересах России.