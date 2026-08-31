Мерц: Берлін завершує підготовку відповіді на дрон з вибухівкою у Лейпцигу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Берлін готує певні заходи у відповідь після інциденту з дроном з вибухівкою біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У неділю канцлер заявив, що Німеччина готує відповідь на інцидент у Лейпцигу у координації з союзниками.

"Ми у процесі завершення розслідування. У федеральному уряді є широкий консенсус щодо того, як ми маємо відреагувати, і ми невдовзі це розкриємо – це вже не займе багато часу", – сказав він в інтерв’ю ARD.

Мерц уник натяків на те, кого наразі вважають відповідальним.

"Це буде відповідь Німеччини, але наших партнерів у ЄС і НАТО вона не застане зненацька. Її погоджено, фінальних домовленостей з нашими партнерами у Євросоюзі і НАТО буде досягнуто у найближчі кілька днів", – сказав канцлер.

За даними ЗМІ, Берлін планує прямо оголосити Росію відповідальною за дрон з вибухівкою у Лейпцигу та відповісти санкціями.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов".

За даними ЗМІ, безпекові органи Німеччини майже не мають сумнівів, що за інцидентом з дроном в аеропорту Лейпцига стоїть Москва.