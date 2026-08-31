Мерц: Берлин завершает подготовку ответа на дрон со взрывчаткой в Лейпциге

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Берлин готовит определенные ответные меры после инцидента с дроном со взрывчаткой возле украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В воскресенье канцлер заявил, что Германия готовит ответ на инцидент в Лейпциге в координации с союзниками.

"Мы находимся в процессе завершения расследования. В федеральном правительстве существует широкий консенсус относительно того, как мы должны отреагировать, и вскоре мы публично объявим об этом – это уже не займет много времени", – сказал он в интервью ARD.

Мерц удержался от намеков на то, кого сейчас считают ответственным.

"Это будет ответ Германии, но наших партнеров в ЕС и НАТО он не застанет врасплох. Он согласован, окончательные договоренности с нашими партнерами в Евросоюзе и НАТО будут достигнуты в ближайшие несколько дней", – сказал канцлер.

По данным СМИ, Берлин планирует прямо объявить Россию ответственной за дрон со взрывчаткой в Лейпциге и ответить санкциями.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Халле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета "Антонов".

По данным СМИ, спецслужбы Германии практически не сомневаются, что за инцидентом стоит Москва.