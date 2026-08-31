У Румунії не вірять в готовність Росії напасти на НАТО

Виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце не вважає, що Росія має намір атакувати країну-члена НАТО.

Про це він заявив в ефірі Digi24, пише "Європейська правда".

За словами Міруце, країни Альянсу регулярно контактують між собою щодо російської загрози, і наразі нема ознак того, що Москва готується атакувати країну НАТО.

"Я не вірю, що у Росії є намір атакувати будь-яку країну-члена НАТО, і ці дискусії ведуться постійно. Не думайте, що країни-члени НАТО не взаємодіють між собою, не обмінюються даними розвідки та не зіставляють різні аналітичні висновки. За результатами цих узгоджених аналізів – не лише на рівні Румунії, а й, якщо хочете, як підтвердження від партнерів, які проводять подібні аналізи, – на сьогодні немає жодних ознак", – заявив глава Міноборони.

Він зазначив, що, навпаки, спосіб ведення Росією війни в Україні перейшов у новий етап, на якому РФ більше не просувається вперед, а стратегія дій на виснаження починає втрачати свою ефективність.

"Ми бачимо, що навіть ця повітряна перевага починає ставати минулим. Півтора місяця тому український винищувач F-16 збив у повітряному бою російський літак. Раніше такого не траплялося. Ми бачили атаки дронів углиб території Росії з України. Схоже, що ситуація, принаймні наразі, перебуває у стані стагнації по всій лінії фронту", – додав Міруце.

Президент Фінляндії Александр Стубб також висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на "найпотужніший військовий альянс світу – НАТО".

29 серпня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що мав розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте стосовно безпекової ситуації у Східній Європі та у російсько-українській війні.

Перед тим він заявив про ознаки підготовки Росії до ескалації та припустив, що найближчі сім-вісім місяців можуть стати визначальними для безпеки України, Польщі та всього регіону.