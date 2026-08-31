В Румынии не верят в готовность России напасть на НАТО

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце не считает, что Россия намерена атаковать страну-члена НАТО.

Об этом он заявил в эфире Digi24, пишет "Европейская правда".

По словам Мируце, страны Альянса регулярно контактируют между собой по поводу российской угрозы, и на данный момент нет признаков того, что Москва готовится атаковать страну НАТО.

"Я не верю, что у России есть намерение атаковать какую-либо страну-члена НАТО, и эти дискуссии ведутся постоянно. Не думайте, что страны-члены НАТО не взаимодействуют между собой, не обмениваются разведывательными данными и не сопоставляют различные аналитические выводы. По результатам этих согласованных анализов – не только на уровне Румынии, но и, если хотите, в качестве подтверждения от партнеров, проводящих подобные анализы, – на сегодняшний день нет никаких признаков", – заявил глава Минобороны.

Он отметил, что, напротив, способ ведения Россией войны в Украине перешел в новый этап, на котором РФ больше не продвигается вперед, а стратегия действий на изнурение начинает терять свою эффективность.

"Мы видим, что даже это преимущество в воздухе начинает уходить в прошлое. Полтора месяца назад украинский истребитель F-16 сбил в воздушном бою российский самолет. Раньше такого не случалось. Мы видели атаки дронов вглубь территории России с территории Украины. Похоже, что ситуация, по крайней мере пока, находится в состоянии стагнации по всей линии фронта", – добавил Мируце.

Президент Финляндии Александр Стубб также выразил сомнение относительновозможности России напасть на "самый мощный военный альянс мира – НАТО".

29 августа премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте относительно ситуации с безопасностью в Восточной Европе и в российско-украинской войне.

Ранее он заявил о признаках подготовки России к эскалации и предположил, что ближайшие семь-восемь месяцев могут стать определяющими для безопасности Украины, Польши и всего региона.