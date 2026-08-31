У Лодзі затримали двох поляків, які побили українського підлітка

Поліція міста Лодзь повідомила про затримання двох громадян Польщі, які наприкінці червня напали на 15-річного українця; їх звинуватили у нападі за національною ознакою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Головне управління поліції міста Лодзь.

Напад стався наприкінці червня у зоні відпочинку Ставки Стефанського у Лодзі. Інцидент розпочався зі словесної суперечки між двома групами людей, які там відпочивали, а закінчився насильством, спрямованим проти підлітка.

Зазначається, що 15-річний українець, виходячи з води, йшов у бік своїх особистих речей, залишених біля дерева, коли на нього напали невідомі йому чоловіки через те, що він був іншої національності.

Очевидці події негайно сповістили правоохоронців.

20 серпня поліція затримала у цій справі 17-річного юнака, громадянина Польщі. Хлопець зізнався в участі в інциденті, однак зазначив, що розповість про його перебіг лише у присутності прокурора.

28 серпня цього року співробітники кримінального відділу Обласного управління поліції в Лодзі затримали другого підозрюваного. З огляду на те, що 24-річний чоловік вчинив новий злочин, вже маючи судимість, йому може загрожувати суворіше покарання.

Обом підозрюваним висунуто звинувачення у побитті на національному ґрунті. Інцидент було кваліфіковано як хуліганські дії. За злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Повідомляли, що у польському Радомі 34-річний чоловік після розмови про походження та Волинську трагедію спровокував масовий напад на трьох 20-річних українців.

14 серпня двоє дітей з України, 14-річна дівчинка та її 12-річний брат, зазнали нападу з боку двох дорослих на дитячому майданчику в Бидгощі.

8 серпня писали, що у Кракові 39-річний чоловік, який грубо ображав двох українців, самостійно з’явився до поліцейського відділку і був затриманий.

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