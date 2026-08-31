В Лодзи задержали двух поляков, избивших украинского подростка

Полиция города Лодзь сообщила о задержании двух граждан Польши, которые в конце июня напали на 15-летнего украинца; их обвинили в нападении на почве национальной неприязни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Главное управление полиции города Лодзь.

Нападение произошло в конце июня в зоне отдыха Ставки Стефанского в Лодзи. Инцидент начался со словесной перепалки между двумя группами людей, которые там отдыхали, а закончился насилием, направленным против подростка.

Отмечается, что 15-летний украинец, выходя из воды, направлялся к своим личным вещам, оставленным у дерева, когда на него напали неизвестные ему мужчины из-за того, что он был другой национальности.

Очевидцы происшествия немедленно сообщили правоохранителям.

20 августа полиция задержала по этому делу 17-летнего юношу, гражданина Польши. Парень признался в участии в инциденте, однако отметил, что расскажет о его ходе только в присутствии прокурора.

28 августа этого года сотрудники уголовного отдела Областного управления полиции в Лодзи задержали второго подозреваемого. Учитывая, что 24-летний мужчина совершил новое преступление, уже имея судимость, ему может грозить более суровое наказание.

Обоим подозреваемым предъявлено обвинение в избиении на национальной почве. Инцидент был квалифицирован как хулиганские действия. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сообщалось, что в польском Радоме 34-летний мужчина после разговора о происхождении и Волынской трагедии спровоцировал массовое нападение на троих 20-летних украинцев.

14 августа двое детей из Украины, 14-летняя девочка и её 12-летний брат, подверглись нападению со стороны двух взрослых на детской площадке в Быдгоще.

8 августа сообщалось, что в польском Кракове 39-летний мужчина, который грубо оскорблял двух украинцев, самостоятельно явился в полицейский участок и был задержан.

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