Федоров хоче стати радником міністрів оборони у Франції і США

Михайло Федоров, який нещодавно став радником італійського міністра оборони Гвідо Крозетто, заявив про бажання отримати аналогічні посади у міністрів з Франції і США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Федоров розповів в інтерв’ю Financial Times.

Колишній міністр оборони України також зазначив, що наразі шукає американські інвестиції для фонду оборонних технологій, який, як він сподівається, напише "нову історію" війни проти Росії завдяки створенню та управлінню компаніями, що займаються розробкою нової зброї.

Крім того, Федоров заявив, що із задоволенням допоможе США "створити армію дронів" в обмін на постачання американських ракет-перехоплювачів Patriot.

У контексті своєї роботи на Крозетто Федоров сказав, що допомога італійським військовим у впровадженні інновацій може відкрити нові можливості для співпраці з країною, яка має потенціал у сфері протиповітряної оборони, якого бракує Києву.

Він зазначив, що шукатиме аналогічні консультативні посади в інших країнах-партнерах, зокрема, можливо, у Франції та США.

Федоров відмовився коментувати, чи зустрінеться він з кимось із адміністрації Дональда Трампа під час перебування у Вашингтоні, але зазначив, що був би "дуже радий допомогти Америці створити армію дронів – особливо в обмін на [перехоплювачі] Patriot, щоб ми пережили цю зиму".

"Я готовий піти на такий обмін", – сказав він.

28 серпня стало відомо, що Федоров прийняв пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником щодо оборонних інновацій.

Ще наприкінці липня Крозетто розповідав, що запропонував Михайлу Федорову посаду радника.