Федоров хочет стать советником министров обороны Франции и США

Михаил Федоров, недавно ставший советником итальянского министра обороны Гвидо Крозетто, заявил о желании занять аналогичные должности при министрах обороны Франции и США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Федоров рассказал в интервью Financial Times.

Бывший министр обороны Украины также отметил, что в настоящее время ищет американские инвестиции для фонда оборонных технологий, который, как он надеется, напишет "новую историю" войны против России благодаря созданию и управлению компаниями, занимающимися разработкой нового оружия.

Кроме того, Федоров заявил, что с удовольствием поможет США "создать армию дронов" в обмен на поставки американских ракет-перехватчиков Patriot.

В контексте своей работы с Крозетто Федоров сказал, что помощь итальянским военным во внедрении инноваций может открыть новые возможности для сотрудничества со страной, обладающей потенциалом в сфере противовоздушной обороны, которого не хватает Киеву.

Он отметил, что будет искать аналогичные консультативные должности в других странах-партнерах, в частности, возможно, во Франции и США.

Федоров отказался комментировать, встретится ли он с кем-либо из администрации Дональда Трампа во время пребывания в Вашингтоне, но отметил, что был бы "очень рад помочь Америке создать армию дронов – особенно в обмен на [перехватчики] Patriot, чтобы мы пережили эту зиму".

"Я готов пойти на такой обмен", – сказал он.

28 августа стало известно, что Федоров принял предложение министра обороны Италии Гвидо Крозетто стать его советником по оборонным инновациям.

Еще в конце июля Крозетто рассказывал, что предложил Михаилу Федорову должность советника.