У Конгресі США хочуть скасувати указ Трампа про перейменування озера Онтаріо

Американська конгресвумен від Демократичної партії Деббі Дінгл підготувала законопроєкт, який передбачає скасування указу президента США Дональда Трампа про перейменування озера Онтаріо на "озеро Америка".

Про це членкиня Палати представників США заявила в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Односторінковий законопроєкт, який Дінгл планує подати у понеділок, має назву "Закон про недопущення посягань на наші Великі озера".

"Люди не розуміють, наскільки тісно переплетені наші дві країни. І це божевілля – перейменовувати озеро Онтаріо на "озеро Америка", – сказала вона.

Дінгл також розповіла, що працює з лідерами Демократичної партії над відповіддю на рішення Трампа щодо введення мит проти Канади, а також окремо збирає підписи під листом до Трампа, в якому міститься заклик "до вашої адміністрації змінити дипломатичний підхід до нашого найближчого союзника, Канади, та визнати важливість відносин між Сполученими Штатами та Канадою".

За її словами, вона зібрала близько 100 підписів від своїх колег-демократів у Палаті представників.

"Я виросла в невеликому містечку під назвою Сент-Клер, і коли я щодня прокидалася й дивилася з вікна своєї спальні, я не бачила Америку. Я бачила Канаду. Ми жили так близько", – додала конгресвумен.

Нагадаємо, 27 серпня Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на "озеро Америка" на тлі торгової війни з Канадою, а також заявив, що задумується про перейменування двох океанів.

Прем’єр Канади зауважив, що назва Онтаріо походить з часів значно давніших за незалежність обох держав, і для канадців воно завжди залишатиметься озером Онтаріо.