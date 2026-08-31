В Конгрессе США хотят отменить указ Трампа о переименовании озера Онтарио

Американская конгрессвумен от Демократической партии Дебби Дингл подготовила законопроект, предусматривающий отмену указа президента США Дональда Трампа о переименовании озера Онтарио в "озеро Америка".

Об этом член Палаты представителей США заявила в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Одностраничный законопроект, который Дингл планирует подать в понедельник, называется "Закон о недопущении посягательств на наши Великие озера".

"Люди не понимают, насколько тесно переплетены наши две страны. И это безумие – переименовывать озеро Онтарио в "озеро Америка", – сказала она.

Дингл также рассказала, что работает с лидерами Демократической партии над ответом на решение Трампа о введении пошлин против Канады, а также отдельно собирает подписи под письмом к Трампу, в котором содержится призыв "к вашей администрации изменить дипломатический подход к нашему ближайшему союзнику, Канаде, и признать важность отношений между Соединёнными Штатами и Канадой".

По её словам, она собрала около 100 подписей от своих коллег-демократов в Палате представителей.

"Я выросла в небольшом городке под названием Сент-Клер, и когда я каждый день просыпалась и смотрела из окна своей спальни, я не видела Америку. Я видела Канаду. Мы жили так близко", – добавила конгрессвумен.

Напомним, 27 августа Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в "озеро Америка" на фоне торговой войны с Канадой, а также заявил, что задумывается о переименовании двух океанов.

Премьер-министр Канады отметил, что название Онтарио восходит к временам, значительно более древним, чем обретение независимости обоими государствами, и для канадцев оно всегда будет оставаться озером Онтарио.