СМИ узнали, как Германия и Франция хотят реформировать внешнеполитическую службу ЕС

Германия и Франция обновили свои предложения по реформированию Европейской службы внешних действий (EEAS), которые предусматривают усиление роли её главы Каи Каллас и в то же время констатируют, что реальная власть в области проведения внешней политики принадлежит Еврокомиссии.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомлённых дипломатов, пишет "Европейская правда".

Согласно предложениям, выдвинутым Парижем и Берлином, главная дипломатка ЕС Кая Каллас получит широкие полномочия по координации подразделений Европейской комиссии, занимающихся внешней политикой, в частности в сферах миграции и помощи в развитии.

В то же время эти предложения также предусматривают определенное ослабление Европейской службы внешних действий путем перевода части из ее 5 000 сотрудников и некоторых функций в Комиссию на фоне давления в отношении сокращения долгосрочного бюджета ЕС.

Франко-немецкий документ станет центром внимания во время встречи министров иностранных дел ЕС во вторник в Виклоу, Ирландия. Некоторые выражают скептицизм в отношении попыток реформировать EEAS.

"Крупные институциональные изменения сейчас нереалистичны", – отметил дипломат ЕС, исключив какие-либо серьёзные реформы до окончания второго срока полномочий председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в 2029 году.

EEAS пострадала в результате борьбы за сферы влияния с Комиссией под руководством Урсулы фон дер Ляйен – в то время как во французском дискуссионном документе, опубликованном в начале этого года, рассматривался вариант полного перевода её в подчинение ЕК. Новый документ от Франции и Германии представляет собой попытку усилить роль Каллас.

"Перевод некоторых подразделений из Европейской службы внешних действий (EEAS) в Европейскую комиссию не решит проблем на Ближнем Востоке и не остановит российскую войну", – заявил один из чиновников ЕС.

"ЕС имел бы большее влияние на мировой арене, если бы мы лучше скоординировали имеющиеся инструменты – от дипломатии до визовой политики, торговли, помощи и миссий ЕС – для реализации европейских интересов. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Каллас] может обеспечить это стратегическое направление, учитывая её связи с Советом", – отметил он.

По словам чиновника ЕС, Каллас разослала столицам краткую анкету, чтобы узнать их мнение о реформировании своей службы. Она планирует выдвинуть несколько "первоначальных предложений" на этой неделе.

Пять "ориентировочных вопросов" направлены на получение отзывов о том, как: 1) ЕС может стать более "стратегически уверенным глобальным внешнеполитическим игроком"; 2) EEAS может получить большую отдачу от своих 145 представительств; 3) она может выполнять свой мандат, предусмотренный договорами; 4) она может оптимизировать свою институциональную структуру во взаимодействии с Комиссией и Советом; и 5) она может более эффективно способствовать обсуждению вопросов на уровне лидеров.

Однако Каллас хочет дождаться, пока её новая руководящая команда, включая будущего генерального секретаря Кайсу Оллонгрен, полностью сформируется, прежде чем предпринимать серьёзные шаги, отметил представитель ЕС.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас столкнулась с критикой в первые месяцы своей работы – ей вменяли в вину слишком агрессивные высказывания в адрес России и конфронтацию с администрацией Дональда Трампа.

Издание Politico писало о напряженных отношениях между главной дипломаткой ЕС Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По свидетельству источников, Каллас за глаза называет фон дер Ляйен "диктаторшей" и жалуется на ограничение своих полномочий.