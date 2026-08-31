Исполняющая обязанности министра иностранных дел Румынии Оана Цою утверждает, что её страна подверглась наибольшему количеству вторжений дронов на восточном фланге НАТО.

Об этом она заявила на ежегодной конференции румынских дипломатов в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Оана Цою также упомянула о ситуации в оборонной сфере Румынии, поскольку вопрос безопасности был "доминирующим компонентом повестки дня в последние годы".

Она подчеркнула, что Румыния подверглась наибольшему количеству вторжений дронов на всем восточном фланге. Стоит отметить, что границы Румынии нарушали не только российские дроны: в порту Констанцы однажды взорвался сбитый с курса украинский морской дрон.

"Вместе с вами, и особенно со специалистами румынской армии и других ответственных ведомств, нам удалось открыто рассмотреть эти риски и их растущую частоту, а также негативные последствия для Румынии, вызванные незаконной захватнической войной России против Украины, и принять необходимые решения и предпринять соответствующие меры. В течение последнего года Румыния ввела в Уголовный кодекс более суровые наказания – лишение свободы – для тех, кто организует уклонение от санкций, наложенных на Российскую Федерацию", – заявила Оана Цою.

Глава Министерства иностранных дел подтвердила неизменную поддержку Украины в условиях войны, а также упомянула о текущем процессе пересмотра США своего военного присутствия в Европе.

"Румыния решила стать прочным опорным пунктом как в отношениях с Соединенными Штатами Америки, так и, благодаря этому укрепленному стратегическому партнерству, одним из прочных опорных пунктов между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки", – подчеркнула она.

Вместе с тем исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце не считает, что Россия намерена атаковать страну-члена НАТО.

В Румынии в воскресенье, 30 августа, для северо-восточной части уезда Тулча объявили тревогу после того, как радиолокационные системы Министерства национальной обороны обнаружили воздушную цель вблизи границы с Украиной.

27 августа румынская система радиолокационного наблюдения обнаружила воздушную цель в 33 км к северу от украинского острова Змеиный.