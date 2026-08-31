В Румынии заявили, что подверглись наибольшему числу вторжений дронов на востоке НАТО
Исполняющая обязанности министра иностранных дел Румынии Оана Цою утверждает, что её страна подверглась наибольшему количеству вторжений дронов на восточном фланге НАТО.
Об этом она заявила на ежегодной конференции румынских дипломатов в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.
Оана Цою также упомянула о ситуации в оборонной сфере Румынии, поскольку вопрос безопасности был "доминирующим компонентом повестки дня в последние годы".
Она подчеркнула, что Румыния подверглась наибольшему количеству вторжений дронов на всем восточном фланге. Стоит отметить, что границы Румынии нарушали не только российские дроны: в порту Констанцы однажды взорвался сбитый с курса украинский морской дрон.
"Вместе с вами, и особенно со специалистами румынской армии и других ответственных ведомств, нам удалось открыто рассмотреть эти риски и их растущую частоту, а также негативные последствия для Румынии, вызванные незаконной захватнической войной России против Украины, и принять необходимые решения и предпринять соответствующие меры. В течение последнего года Румыния ввела в Уголовный кодекс более суровые наказания – лишение свободы – для тех, кто организует уклонение от санкций, наложенных на Российскую Федерацию", – заявила Оана Цою.
Глава Министерства иностранных дел подтвердила неизменную поддержку Украины в условиях войны, а также упомянула о текущем процессе пересмотра США своего военного присутствия в Европе.
"Румыния решила стать прочным опорным пунктом как в отношениях с Соединенными Штатами Америки, так и, благодаря этому укрепленному стратегическому партнерству, одним из прочных опорных пунктов между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки", – подчеркнула она.
Вместе с тем исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце не считает, что Россия намерена атаковать страну-члена НАТО.
В Румынии в воскресенье, 30 августа, для северо-восточной части уезда Тулча объявили тревогу после того, как радиолокационные системы Министерства национальной обороны обнаружили воздушную цель вблизи границы с Украиной.
27 августа румынская система радиолокационного наблюдения обнаружила воздушную цель в 33 км к северу от украинского острова Змеиный.