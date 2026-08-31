На севере Кипра девять человек предстали перед судом в связи со смертельной аварией парома

Капитан и семь членов экипажа парома, потерпевшего крушение у побережья севера Кипра в минувшие выходные, в понедельник предстали перед судом вместе с директором компании-оператора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Подозреваемым, которые в настоящее время находятся под стражей, предъявлены обвинения в "причинении смерти по неосторожности" в связи с гибелью в воскресенье восьми человек.

Судья Хазал Хацимулла отметила, что в общей сложности в суд должны быть вызваны 16 человек для дачи показаний.

Паром следовал из северокипрского портового города Кирения, известного в Турции как Гирне, в Мерсин на юге Турции. На борту находилось 267 человек, в том числе 259 пассажиров и восемь членов экипажа.

Вскоре после отправления на судно попала вода, в результате чего оно затонуло. Заместитель комиссара полиции Мехмет Маннас заявил, что пассажирское судно получило пробоину в передней левой части и перевернулось после попадания воды.

На данный момент, по сообщениям, спасено 239 человек. Восемь человек погибли, а поиски остальных продолжаются.

В Румынии в июле из-за падения уровня воды в Дунае сел на мель швейцарский пароход с более чем 200 людьми на борту.

А с парома, курсирующего между Таллинном и Хельсинки, в августе прошлого года эвакуировали 300 пассажиров после пожара, вспыхнувшего в автобусе на борту.