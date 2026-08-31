Швеція уклала контракт на закупівлю французьких військових кораблів

У понеділок Управління оборонних ресурсів Швеції підписало замовлення на чотири фрегати від компанії Naval Group під час церемонії в Стокгольмі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

На церемонії підписання були присутні президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

У травні Швеція заявила, що замовить ці кораблі у французької компанії в рамках угоди на суму 4 млрд доларів, що дозволить утричі збільшити її потенціал протиповітряної оборони в умовах загроз безпеці в Балтійському морі.

Швеція, найновіший член НАТО, поспішає розбудовувати свої збройні сили на тлі вторгнення Росії в Україну. Очікується, що перший із чотирьох нових фрегатів, які стануть найбільшими кораблями шведського флоту, буде поставлений у 2030 році.

Ця угода укладається на тлі поглиблення оборонних зв’язків між Францією та Швецією, що сприяє більшій військовій самостійності Європи в час, коли сумніви щодо відданості президента США Дональда Трампа Європі спонукають уряди країн континенту переглянути свою залежність від американської зброї та гарантій безпеки.

Нагадаємо, Португалія у липні ухвалила рішення про закупівлю трьох нових фрегатів в італійської суднобудівної компанії Fincantieri.

На початку травня повідомляли, що Греція продовжує реалізовувати плани щодо придбання чотирьох італійських фрегатів FREMM в рамках двофазної угоди, переговори з Італією вступають у завершальну стадію.

Тим часом у червні Німеччина вирішила припинити найбільший оборонний проєкт в історії своїх військово-морських сил: будівництво фрегатів типу F126 не продовжуватиметься.