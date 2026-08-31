Швеция заключила контракт на закупку французских военных кораблей

В понедельник Управление оборонных ресурсов Швеции подписало контракт на поставку четырёх фрегатов от компании Naval Group в ходе церемонии в Стокгольме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На церемонии подписания присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

В мае Швеция заявила, что закажет эти корабли у французской компании в рамках соглашения на сумму 4 млрд долларов, что позволит в три раза увеличить её потенциал противовоздушной обороны в условиях угроз безопасности в Балтийском море.

Швеция, самый новый член НАТО, спешит укреплять свои вооруженные силы на фоне вторжения России в Украину. Ожидается, что первый из четырех новых фрегатов, которые станут крупнейшими кораблями шведского флота, будет поставлен в 2030 году.

Это соглашение заключается на фоне углубления оборонных связей между Францией и Швецией, что способствует большей военной самостоятельности Европы в то время, когда сомнения в приверженности президента США Дональда Трампа Европе побуждают правительства стран континента пересмотреть свою зависимость от американского оружия и гарантий безопасности.

Напомним, что в июле Португалия приняла решение о закупке трех новых фрегатов у итальянской судостроительной компании Fincantieri.

В начале мая сообщалось, что Греция продолжает реализовывать планы по приобретению четырёх итальянских фрегатов FREMM в рамках двухэтапного соглашения, переговоры с Италией вступают в завершающую стадию.

Между тем в июне Германия решила прекратить крупнейший оборонный проект в истории своих военно-морских сил: строительство фрегатов типа F126 не будет продолжено.