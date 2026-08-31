У Німеччині пропонують використати Taurus як відповідь на гібридні загрози РФ
Лідер Вільної демократичної партії Німеччини Вольфганг Кубіцький вимагає чіткої дипломатичної реакції на нібито організований Росією напад дронів на аеропорт Лейпцига.
Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі ntv.
Політик пропонує використати погрозу надати Україні крилаті ракети Taurus як застереження Росії від гібридних атак у Німеччині.
"Розумна людина зараз викликала б російського посла і сказала б йому: поки що ми не поставили ракету Taurus (...), але якщо ця гібридна загроза Німеччині триватиме, то ми зробимо все, щоб Україна отримала зброю, необхідну для масштабного захисту від Росії", – заявив Кубіцький.
Варто зазначити, що Вільна демократична партія не пройшла до Бундестагу за результатами останніх виборів.
За даними ЗМІ, Берлін планує прямо оголосити Росію відповідальною за дрон з вибухівкою у Лейпцигу та відповісти санкціями.
Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов".
За даними ЗМІ, безпекові органи Німеччини майже не мають сумнівів, що за інцидентом з дроном в аеропорту Лейпцига стоїть Москва.