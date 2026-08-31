В Германии предлагают использовать ракеты Taurus в качестве ответа на гибридные угрозы со стороны РФ

Лидер Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицкий требует четкой дипломатической реакции на нападение дронов на аэропорт Лейпцига, которое, вероятно, было организовано Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в эфире ntv.

Политик предлагает использовать угрозу предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в качестве предупреждения России о гибридных атаках в Германии.

"Разумный человек сейчас вызвал бы российского посла и сказал бы ему: пока что мы не поставили ракету Taurus (...), но если эта гибридная угроза Германии будет продолжаться, то мы сделаем все, чтобы Украина получила оружие, необходимое для масштабной защиты от России", – заявил Кубицкий.

Стоит отметить, что Свободная демократическая партия не прошла в Бундестаг по итогам последних выборов.

По данным СМИ, Берлин планирует прямо объявить Россию ответственной за дрон со взрывчаткой в Лейпциге и ответить санкциями.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Галле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом "Антонов".

По данным СМИ, спецслужбы Германии практически не сомневаются, что за инцидентом с дроном в аэропорту Лейпцига стоит Москва.