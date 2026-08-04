В Латвії думають, чи закривати назовсім пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

Уряд Латвії на засіданні у вівторок, 4 серпня, розгляне пропозицію Міністерства внутрішніх справ призупинити роботу прикордонного пункту "Патернієкі" на латвійсько-білоруському кордоні.

Про це заявив прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, якого цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив очільник латвійського уряду, з боку Білорусі у напрямку Латвії, як і раніше, триває гібридна атака, тому необхідно використовувати всі доступні заходи для зміцнення безпеки та зменшення тиску нелегальної міграції.

Кулбергс наголосив, що ситуація на кордоні з Білоруссю становить реальну проблему безпеки, яка безпосередньо стосується Латвії.

За його словами, рішення мають ухвалюватися на основі фактів і статистичних даних – необхідно оцінювати, чи допомагають конкретні заходи зменшити навантаження на державний кордон та інфраструктуру.

МВС пропонує уряду призупинити роботу єдиного автомобільного пункту пропуску на латвійсько-білоруському кордоні. У міністерстві переконані, що цей крок необхідний для зміцнення безпеки країни, зменшення навантаження, пов’язаного з нелегальною міграцією, та більш ефективного використання ресурсів Державної прикордонної служби.

Міністерство зазначає, що Білорусь протягом тривалого часу сприяє неконтрольованому переміщенню громадян третіх країн до зовнішнього кордону Європейського Союзу, створюючи тим самим загрози безпеці Латвії. Уряд планує розглянути пропозицію МВС у терміновому порядку.

Наразі в пункті "Патернієкі" прикордонний контроль неможливий. Офіційна причина – технічні збої в інформаційних системах, виявлені 31 липня.

Цього року Латвія зіштовхнулася зі зростанням нелегальної міграції з Білорусі. Майже 8 тисяч мігрантів намагалися потрапити до країни з Білорусі – це майже вдев’ятеро більше, ніж кількість тих, хто намагався потрапити до Литви.

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що за нещодавнім сплеском спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до його країни стоїть "вище керівництво російської мафії".

Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас заявив, що у разі збереження нинішніх масштабів вторинної нелегальної міграції з Латвії влада може розглянути питання про тимчасове відновлення прикордонного контролю.