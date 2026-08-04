В Латвии думают, закрывать ли навсегда пункт пропуска на границе с Беларусью

Правительство Латвии на заседании во вторник, 4 августа, рассмотрит предложение Министерства внутренних дел о приостановке работы пограничного пункта "Патерниеки" на латвийско-белорусской границе.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, которого цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава латвийского правительства, со стороны Беларуси в направлении Латвии, как и ранее, продолжается гибридная атака, поэтому необходимо использовать все доступные меры для укрепления безопасности и снижения давления нелегальной миграции.

Кулбергс подчеркнул, что ситуация на границе с Беларусью представляет собой реальную проблему безопасности, которая непосредственно касается Латвии.

По его словам, решения должны приниматься на основе фактов и статистических данных – необходимо оценивать, помогают ли конкретные меры снизить нагрузку на государственную границу и инфраструктуру.

МВД предлагает правительству приостановить работу единого автомобильного пункта пропуска на латвийско-белорусской границе. В министерстве убеждены, что этот шаг необходим для укрепления безопасности страны, снижения нагрузки, связанной с нелегальной миграцией, и более эффективного использования ресурсов Государственной пограничной службы.

Министерство отмечает, что Беларусь в течение длительного времени способствует неконтролируемому перемещению граждан третьих стран к внешней границе Европейского Союза, создавая тем самым угрозы безопасности Латвии. Правительство планирует рассмотреть предложение МВД в срочном порядке.

В настоящее время в пункте "Патерниеки" пограничный контроль невозможен. Официальная причина – технические сбои в информационных системах, выявленные 31 июля.

В этом году Латвия столкнулась с ростом нелегальной миграции из Беларуси. Почти 8 тысяч мигрантов пытались попасть в страну из Беларуси – это почти в девять раз больше, чем количество тех, кто пытался попасть в Литву.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что за недавним всплеском попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в его страну стоит "высшее руководство российской мафии".

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что в случае сохранения нынешних масштабов вторичной нелегальной миграции из Латвии власти могут рассмотреть вопрос о временном возобновлении пограничного контроля.