Прем’єр Молдови відреагував на ситуацію з приїздом делегації "Талібану"

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан назвав неприпустимою ситуацію з приїздом до країни делегації Міністерства сільського господарства, іригації та тваринництва Афганістану, яка представляє уряд радикального ісламістського режиму "Талібан".

Про це він написав у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Тофан, схвалення цього візиту стало наслідком помилки в оцінці ситуації та недостатньої координації між державними установами.

"Ситуація з делегацією з Афганістану є незручною та неприйнятною. Республіка Молдова не визнає уряд "Талібану", – підкреслив прем’єр.

За його словами, молдовська компанія, яка здійснює поставки до Узбекистану, звернулася з проханням про підтримку щодо розширення експорту сільськогосподарської продукції до Афганістану.

"Сам по собі такий експорт не заборонений режимом санкцій Європейського Союзу. Санкції спрямовані проти конкретних осіб та організацій, а не проти сільськогосподарської торгівлі з Афганістаном загалом", – пояснив Тофан.

Він додав, що Міністерство сільського господарства та харчової промисловості надіслало запит до МЗС, Генеральної інспекції з питань міграції та прикордонної поліції. Особи не фігурували у санкційних списках, тому прикордонна поліція надала позитивний висновок, а МЗС видало візи.

"Процедура була дотримана формально, але без необхідної політичної та дипломатичної оцінки. Явно чутливий випадок розглядався як звичайна адміністративна справа. Результатом стало помилкове рішення", – зазначив Тофан.

За його словами, зараз необхідно "чітко визначити відповідальність і виправити механізм, який допустив таку ситуацію, за допомогою чіткіших правил та обов’язкової координації на політичному й дипломатичному рівнях".

Усі особи, які приймають рішення в державних установах, повинні розуміти свою індивідуальну роль, коли підписують документ або затверджують рішення. Ми не займаємося паперами, а керуємо країною, і маємо бути уважнішими під час прийняття рішень", – резюмував глава уряду Молдови.

Повідомляли, що Молдова ініціювала приїзд делегації "Талібану" після консультацій між місцевими сільгоспвиробниками та Міністерством сільського господарства щодо можливості надання гуманітарної допомоги Афганістану, який зіштовхується із загрозою продовольчої безпеки.

Водночас у Кишиневі наголосили, що Молдова не визнає уряд "Талібану" в Афганістані.

У цьому контексті також варто нагадати, що 12 травня Європейська комісія вперше підтвердила плани проведення переговорів у Брюсселі з представниками "Талібану".

Наприкінці червня делегація афганських талібів зустрілася в Брюсселі з представниками Європейського Союзу для проведення закритих переговорів, присвячених дипломатичним послугам та "гідному поверненню" афганців до Афганістану.